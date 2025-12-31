Mega da Virada 2025: confira resultado e prêmio biolionário

Resultado da Mega da Virada 2025 foi adiado; prêmio é de 1 bilhão de reaisO sorteio da Mega da Virada acontece neste dia 31 de dezembro, com transmissão ao vivo. Confira o resultado e veja se é o próximo ganhador
O resultado da Mega da Virada 2025, concurso especial nº 2955, seria divulgado na noite desta quarta-feira, 31 de dezembro, em transmissão pelo YouTube da Caixa Econômica Federal (CEF).
Os números seriam sorteados às 22 horas (horário de Brasília). No entanto, o sorteio foi adiado.
Resultado da Mega da Virada 2025: números sorteados
As dezenas serão sorteadas pelo YouTube da Caixa e você pode conferir nesse mesmo link, e, tempo real, assim que o sorteio for realizado.
Leia mais
Mega da Virada: prêmio não acumula
Importante lembrar que o valor da Mega não é acumulativo. Portanto, se nenhum apostador acertar as seis dezenas, o montante é dividido entre quem acertar a quina (cinco números), e assim por diante.
Existem duas formas principais de tentar a sorte na Mega da Virada: a aposta simples e o bolão. Veja como funciona cada uma delas
Aposta Simples
Custa R$ 6 para marcar 6 números. Caso queira aumentar para 7 números, o valor sobe para R$ 42.
Bolão
É a aposta em grupo. Permite jogar mais dezenas por um custo menor, já que o valor total é dividido em cotas. Se o grupo vencer, o prêmio também é partilhado proporcionalmente.
Mega da Virada: resultados anteriores e números escolhidos
Com um valor estimado em R$ 1 bilhão, esta edição da Mega da Virada marca o maior prêmio da história do sorteio.
Desde sua estreia em 2009, quando o prêmio estimado foi 144 milhões de reais, o valor cresceu exponencialmente, saltando de R$ 635 milhões, em 2024, até a marca bilionária atual.
Os números sorteados em cada ano desde o seu lançamento foram:
- 2009: 49 - 58 - 40 - 46 - 10 - 27
- 2010: 02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50
- 2011: 04 - 36 - 29 - 55 - 45 - 03
- 2012: 33 - 14 - 52 - 36 - 32 - 41
- 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53
- 2014: 01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56
- 2015: 02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56
- 2016: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53
- 2017: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37
- 2018: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33
- 2019: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58
- 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42
- 2021: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46
- 2022: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59
- 2023: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56
- 2024: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57
Mega da Virada 2025: apostas
As apostas, que se encerram às 20h do dia 31, podem ser realizadas em qualquer lotérica do País, pelo aplicativo gratuito Loterias Caixa (Android e iOS) ou por meio do portal das Loterias Caixa.
A quantidade de números para a edição de 2025 foi de 6 a 20 em uma mesma aposta com o valor inicial de R$ 6,00 (jogo simples). Assim como nos anos anteriores, cada cartela tem 60 números no total.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente