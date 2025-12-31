Mega da Virada 2025: confira resultado e prêmio biolionário

Mega da Virada tem prêmio histórico de R$1 bilhão; confira resultado / Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O resultado da Mega da Virada 2025, concurso especial nº 2955, seria divulgado na noite desta quarta-feira, 31 de dezembro, em transmissão pelo YouTube da Caixa Econômica Federal (CEF). Os números seriam sorteados às 22 horas (horário de Brasília). No entanto, o sorteio foi adiado.

Aposta Simples Custa R$ 6 para marcar 6 números. Caso queira aumentar para 7 números, o valor sobe para R$ 42. Bolão É a aposta em grupo. Permite jogar mais dezenas por um custo menor, já que o valor total é dividido em cotas. Se o grupo vencer, o prêmio também é partilhado proporcionalmente.

Mega da Virada: resultados anteriores e números escolhidos

Com um valor estimado em R$ 1 bilhão, esta edição da Mega da Virada marca o maior prêmio da história do sorteio.

Desde sua estreia em 2009, quando o prêmio estimado foi 144 milhões de reais, o valor cresceu exponencialmente, saltando de R$ 635 milhões, em 2024, até a marca bilionária atual. Os números sorteados em cada ano desde o seu lançamento foram: 2009 : 49 - 58 - 40 - 46 - 10 - 27

: 49 - 58 - 40 - 46 - 10 - 27 2010: 02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50 2011: 04 - 36 - 29 - 55 - 45 - 03

04 - 36 - 29 - 55 - 45 - 03 2012: 33 - 14 - 52 - 36 - 32 - 41

33 - 14 - 52 - 36 - 32 - 41 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53

20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53 2014: 01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56

01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56 2015: 02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56

02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56 2016: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53 2017: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37

03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37 2018: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33 2019: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42 2021: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46 2022: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59

04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59 2023: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56

21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56 2024: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57