Loteria Federal tem resultado hoje (31/12/25)? Descubra agora

Loteria Federal 6030 não tem resultado divulgado hoje, quarta, 31 de dezembro de 2025 (31/12/25) / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do concurso da Loteria Federal 6030 não será divulgado hoje, quarta, 31 de dezembro de 2025 (31/12/25). O próximo sorteio acontece em 3 de janeiro (03/01/26), sábado. Resultado da Loteria Federal de hoje (31/12/25): Concurso 6030

Devido à véspera da virada do ano, o sorteio não será realizado.

Resultado da Loteria Federal de sábado (27/12/25): Concurso 6029

1º PRÊMIO: 8 - 8 - 6 - 4 - 2 - R$ 1.350.000,00 2º PRÊMIO: 4 - 7 - 2 - 6 - 0 - R$ 35.000,00 3º PRÊMIO: 6 - 2 - 3 - 9 - 0 - R$ 31.000,00 4º PRÊMIO: 4 - 3 - 9 - 8 - 7 - R$ 26.000,00

5º PRÊMIO: 1 - 3 - 3 - 1 - 1 - R$ 23.100,00 O sorteio é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube e você pode assistir à transmissão nesse mesmo link, permitindo acompanhar cada etapa do concurso em tempo real:

Resultado da Loteria Federal de sábado (20/12/25): Concurso 6028

1º PRÊMIO: 0 - 6 - 3 - 7 - 2 - R$ 500.000,00 2º PRÊMIO: 4 - 2 - 5 - 6 - 0 - R$ 35.000,00 3º PRÊMIO: 3 - 1 - 7 - 8 - 7 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 0 - 4 - 6 - 9 - 0 - R$ 25.000,00 5º PRÊMIO: 0 - 5 - 5 - 9 - 3 - R$ 20.503,00 Resultado da Loteria Federal de quarta (17/12/25): Concurso 6027

1º PRÊMIO: 6 - 9 - 0 - 1 - 5 - R$ 500.000,00