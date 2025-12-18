Mega Sena 2953 de hoje (18/12/25): Confira resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2953 de hoje (18/12/25): prêmio é de R$ 58 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2953 é divulgado nesta quinta, 17 de dezembro de 2025 (17/12/25). O prêmio está estimado em R$ 58 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2953 é divulgado nesta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 (16/12/25). O prêmio está em R$ 49,5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (18/12/25): Concurso 2953
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado da Mega Sena de terça (16/12/25): Concurso 2952
45 - 51 - 20 - 48 - 01 - 58
Resultado da Mega Sena de sábado (13/12/25): Concurso 2951
08 - 31 - 37 - 30 - 45 - 05
Resultado da Mega Sena de quinta (11/12/25): Concurso 2950
21 - 42 - 50 - 23 - 49 - 60
Resultado da Mega Sena de terça (09/12/25): Concurso 2949
06 - 11 - 04 - 49 - 54 - 38
Resultado da Mega Sena de sábado (06/12/25): Concurso 2948
37 - 58 - 06 - 52 - 24 - 53
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Lotofácil 3566 de hoje (18/12/25); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Quina 6906 de hoje (18/12/25); prêmio é de R$ 5,5 milhões
- Resultado da Timemania 2333 de hoje (18/12/25); prêmio de R$ 68 milhões
- Resultado do Dia de Sorte 1154 de hoje (18/12/25); prêmio de R$ 1,6 milhão
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2952, terça, 16 de dezembro (16/12/25)
>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2951, sábado, 13 de dezembro (13/12/25)
>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2950, quinta, 11 de dezembro (11/12/25)