Mega Sena 2953 de hoje (18/12/25): Confira resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2953 de hoje, quinta, 18 de dezembro de 2025 (18/12/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2953 é divulgado nesta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 (16/12/25). O prêmio está em R$ 49,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (18/12/25): Concurso 2953

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe: Resultado da Mega Sena de terça (16/12/25): Concurso 2952

45 - 51 - 20 - 48 - 01 - 58 Resultado da Mega Sena de sábado (13/12/25): Concurso 2951 08 - 31 - 37 - 30 - 45 - 05

Resultado da Mega Sena de quinta (11/12/25): Concurso 2950

21 - 42 - 50 - 23 - 49 - 60 Resultado da Mega Sena de terça (09/12/25): Concurso 2949

06 - 11 - 04 - 49 - 54 - 38 Resultado da Mega Sena de sábado (06/12/25): Concurso 2948

37 - 58 - 06 - 52 - 24 - 53