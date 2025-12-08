Lotofácil 3557 de hoje (08/12/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3557 de hoje (08/12/25); prêmio de R$ 1,8 milhãoResultado da Lotofácil Concurso 3557 é divulgado hoje, segunda, 8 de dezembro de 2025 (08/12/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3557 é divulgado hoje, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 (09/12/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (08/12/25): Concurso 3557
22 - 06 - 21 - 16 - 07 - 13 - 10 - 05 - 09 - 20 - 15 - 17 - 14 - 19 - 24
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:
Resultado da Lotofácil sábado (06/12/25): Concurso 3556
10 - 23 - 09 - 17 - 04 - 19 - 01 - 16 - 05 - 02 - 07 - 14 - 03 - 12 - 21
Resultado da Lotofácil sexta (05/12/25): Concurso 3555
08 - 14 - 15 - 03 - 01 - 07 - 13 - 20 - 23 - 18 - 19 - 04 - 10 - 02 - 24
Resultado da Lotofácil quinta (04/12/25): Concurso 3554
16 - 04 - 15 - 11 - 08- 05 - 18 - 12 - 09 - 25 - 22 - 23 - 14 - 03 - 01
Resultado da Lotofácil quarta (03/12/25): Concurso 3553
07 - 17 - 12 - 19 - 01 - 13 - 23 - 08 - 02 - 24 - 22 - 21 - 09 - 16 - 03
Resultado da Lotofácil terça (02/12/25): Concurso 3552
17 - 16 - 15 - 18 - 06 - 14 - 04 - 11 - 23 - 12 - 05 - 20 - 07 - 25 - 21
Resultado da Lotofácil segunda (01/12/25): Concurso 3551
07 - 21 - 19 - 11 - 03 - 22 - 15 - 10 - 17 - 12 - 25 - 02 - 08 - 16 - 01
Resultado da Lotofácil sábado (29/11/25): Concurso 3550
22 - 18 - 04 - 08 - 16 - 01 - 07 - 24 - 20 - 06 - 15 - 19 - 23 - 12 - 13
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
