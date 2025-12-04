Lotofácil 3554 de hoje (04/12/25); Confira resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3554: resultado divulgado hoje, quinta, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3552 é divulgado hoje, quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (04/12/25): Concurso 3554

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Lotofácil quarta (03/12/25): Concurso 3553

07 - 17 - 12 - 19 - 01 - 13 - 23 - 08 - 02 - 24 - 22 - 21 - 09 - 16 - 03 Resultado da Lotofácil terça (02/12/25): Concurso 3552

17 - 16 - 15 - 18 - 06 - 14 - 04 - 11 - 23 - 12 - 05 - 20 - 07 - 25 - 21 Resultado da Lotofácil segunda (01/12/25): Concurso 3551

07 - 21 - 19 - 11 - 03 - 22 - 15 - 10 - 17 - 12 - 25 - 02 - 08 - 16 - 01

Resultado da Lotofácil sábado (29/11/25): Concurso 3550 22 - 18 - 04 - 08 - 16 - 01 - 07 - 24 - 20 - 06 - 15 - 19 - 23 - 12 - 13 Resultado da Lotofácil sexta (28/11/25): Concurso 3549

17 - 09 - 02 - 23 - 22 - 07 - 14 - 25 - 24 - 08 - 20 - 21 - 11 - 05 - 12 Resultado da Lotofácil quinta (27/11/25): Concurso 3548

09 - 11 - 13 - 08 - 04 - 15 - 10 - 16 - 23 - 21 - 12 - 19 - 17 - 25 - 24