Dia de Sorte 1146 de hoje (29/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado do Dia de Sorte 1146 de hoje (29/11/25); prêmio de R$ 600 milDia de Sorte, Concurso 1146, resultado de hoje, sábado, 29 de novembro de 2025 (29/11/25). O prêmio é de R$ 600 mil
O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1146 é divulgado hoje, sábado, 29 de novembro de 2025 (29/11/25). O prêmio é de R$ 600 mil.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado do Dia de Sorte quinta (27/11/25): Concurso 1145
- Números da sorte: 27 - 14 - 04 - 22 - 09 - 16 - 12
- Mês da sorte: 09 - Setembro
Resultado do Dia de Sorte terça (25/11/25): Concurso 1144
- Números da sorte: 13 - 24 - 03 - 11 - 23 - 26 - 05
- Mês da sorte: 03 - Março
Resultado do Dia de Sorte sábado (22/11/25): Concurso 1143
Números da sorte: 20 - 13 - 07 - 16 - 31 - 08 - 11
Mês da sorte: 12 - Dezembro
Resultado do Dia de Sorte terça (18/11/25): Concurso 1142
Números da sorte: 23 - 24 - 20 - 30 - 22 - 31 - 28
Mês da sorte: 05 - Maio
Resultado do Dia de Sorte quinta (13/11/25): Concurso 1141
Números da sorte: 16 - 09 - 26 - 10 - 01 - 22 - 14
Mês da sorte: 05 - Maio
Resultado do Dia de Sorte terça (11/11/25): Concurso 1140
Números da sorte: 15 - 30 - 27 - 01 - 14 - 20 - 07
Mês da sorte: 09 - Setembro
Resultado do Dia de Sorte sábado (08/11/25): Concurso 1139
Números da sorte: 29 - 28 - 19 - 01 - 30 - 05 - 17
Mês da sorte: 12 - Dezembro
Resultado do Dia de Sorte quinta (06/11/25): Concurso 1138
Números da sorte: 31 - 27 - 16 - 26 - 10 - 21 - 09
Mês da sorte: 03 - Março
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
