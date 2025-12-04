Quina 6894 de hoje (04/12/25); Veja resultado e prêmio

Quina, Concurso 6894 resultado desta quinta, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25). O prêmio é de R$ 5 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina, Concurso 6894 desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25). O prêmio será de R$ 5 milhões.

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6893, quarta, 3 de dezembro (03/12/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6892, terça, 2 de dezembro (02/12/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6891, segunda, 1 de dezembro (01/12/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia