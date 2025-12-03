Quina 6892 de hoje (02/12/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Quina 6893 de hoje (03/12/25); prêmio é de R$ 4 milhõesQuina, Concurso 6893 resultado desta quarta, 3 de dezembro de 2025 (03/12/25). O prêmio é de R$ 4 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6893 desta quarta, 3 de dezembro de 2025 (03/12/25). O prêmio será de R$ 4 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (03/12/25): Concurso 6893
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de terça (02/12/25): Concurso 6892
38 - 77 - 10 - 73 - 21
Resultado da Quina de segunda (01/12/25): Concurso 6891
64 - 29 - 35 - 78 - 19
Resultado da Quina de sábado (29/11/25): Concurso 6890
68 - 70 - 67 - 08 - 12
Resultado da Quina de sexta (28/11/25): Concurso 6889
01 - 41 - 28 - 06 - 42
Resultado da Quina de quinta (27/11/25): Concurso 6888
52 - 69 - 05 - 29 - 37
Resultado da Quina de quarta (26/11/25): Concurso 6887
57 - 29 - 72 - 16 - 67
Resultado da Quina de terça (25/11/25): Concurso 6886
20 - 33 - 69 - 09 - 63
Resultado da Quina de segunda (24/11/25): Concurso 6885
41 - 39 - 78 - 12 - 68
Resultado da Quina de sábado (22/11/25): Concurso 6884
18 - 05 - 70 - 55 - 46
Resultado da Quina de sexta (21/11/25): Concurso 6883
45 - 44 - 52 - 08 - 78
Resultado da Quina de quarta (19/11/25): Concurso 6882
60 - 36 - 80 - 18 - 16
Resultados das loterias de hoje
- Resultado da Lotofácil 3553 de hoje (03/12/25); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Super Sete 780 de hoje (03/12); prêmio é de R$ 6,3 milhões
- Resultado da Lotomania 2857 de hoje (03/12); prêmio de R$ 4,7 milhões
- Resultado da Dupla Sena 2894 de hoje (03/12); prêmio é de R$ 1,7 milhão
- Resultado da +Milionária 308 de hoje (03/12/25); prêmio de R$ 10 milhões
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6892, terça, 2 de dezembro (02/12/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6891, segunda, 1 de dezembro (01/12/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6890, sábado, 29 de novembro (29/11/25)