Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega Sena 2947 de hoje (04/11/25): Saiba resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2947 de hoje (04/11/25): prêmio é de R$ 8 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2947 é divulgado nesta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25).O prêmio está estimado em R$ 8 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Autor
Arthur Albano e Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado da Mega Sena Concurso 2947 é divulgado nesta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25). O prêmio está em R$ 8 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (04/12/25): Concurso 2947

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:

Resultado da Mega Sena de terça (02/12/25): Concurso 2946

17 - 54 - 13 - 49 - 04 - 21 

Resultado da Mega Sena de sábado (29/11/25): Concurso 2945

02 - 01 - 33 - 07 - 03 - 27

Resultado da Mega Sena de quinta (27/11/25): Concurso 2944

15 - 39 - 40 - 59 - 23 - 08

Resultado da Mega Sena de terça (25/11/25): Concurso 2943

36 - 39 - 29 - 30 - 60 - 08

Resultado da Mega Sena de sábado (22/11/25): Concurso 2942

30 - 60 - 12 - 54 - 40 - 46

Resultado da Mega Sena de terça (18/11/25): Concurso 2941

35 - 51 - 30 - 48 - 33 - 14

Resultado da Mega Sena de sexta (14/11/25): Concurso 2940

08 - 53 - 22 - 13 - 07 - 09

Resultado da Mega Sena de terça (11/11/25): Concurso 2939

33 - 42 - 31 - 49 - 22 - 37

Resultado da Mega Sena de sábado (08/11/25): Concurso 2938

35 - 10 - 15 - 14 - 56 - 44

Resultado da Mega Sena de quinta (06/11/25): Concurso 2937

12 - 52 - 26 - 34 - 44 - 17

Resultados das outras loterias de hoje

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

Resultados anteriores da Mega Sena

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2946, terça, 2 de dezembro (02/12/25)

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2945, sábado, 29 de novembro (29/11/25)

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2944, quinta, 27 de novembro (25/11/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar