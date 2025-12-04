Mega Sena 2947 de hoje (04/11/25): Saiba resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2947 de hoje (04/11/25): prêmio é de R$ 8 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2947 é divulgado nesta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25).O prêmio está estimado em R$ 8 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2947 é divulgado nesta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 (04/12/25). O prêmio está em R$ 8 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (04/12/25): Concurso 2947
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado da Mega Sena de terça (02/12/25): Concurso 2946
17 - 54 - 13 - 49 - 04 - 21
Resultado da Mega Sena de sábado (29/11/25): Concurso 2945
02 - 01 - 33 - 07 - 03 - 27
Resultado da Mega Sena de quinta (27/11/25): Concurso 2944
15 - 39 - 40 - 59 - 23 - 08
Resultado da Mega Sena de terça (25/11/25): Concurso 2943
36 - 39 - 29 - 30 - 60 - 08
Resultado da Mega Sena de sábado (22/11/25): Concurso 2942
30 - 60 - 12 - 54 - 40 - 46
Resultado da Mega Sena de terça (18/11/25): Concurso 2941
35 - 51 - 30 - 48 - 33 - 14
Resultado da Mega Sena de sexta (14/11/25): Concurso 2940
08 - 53 - 22 - 13 - 07 - 09
Resultado da Mega Sena de terça (11/11/25): Concurso 2939
33 - 42 - 31 - 49 - 22 - 37
Resultado da Mega Sena de sábado (08/11/25): Concurso 2938
35 - 10 - 15 - 14 - 56 - 44
Resultado da Mega Sena de quinta (06/11/25): Concurso 2937
12 - 52 - 26 - 34 - 44 - 17
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Lotofácil 3554 de hoje (04/12/25); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Quina 6894 de hoje (04/12/25); prêmio é de R$ 5 milhões
- Resultado do Dia de Sorte 1148 de hoje (04/12/25); prêmio de R$ 150 mil
- Resultado da Timemania 2327 de hoje (04/11/25); prêmio de R$ 58 milhões
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
