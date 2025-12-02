Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3552 de hoje (02/12/25); Confira prêmio e resultado

Resultado da Lotofácil 3552 de hoje (02/12/25); prêmio de R$ 5 milhões

Resultado da Lotofácil Concurso 3552 é divulgado hoje, terça, 2 de dezembro de 2025 (02/12/25). O prêmio é de R$ 5 milhões
O resultado da Lotofácil Concurso 3552 é divulgado hoje, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 (02/12/25). O prêmio é de R$ 5 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (02/12/25): Concurso 3552

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil segunda (01/12/25): Concurso 3551

07 - 21 - 19 - 11 - 03 - 22 - 15 - 10 - 17 - 12 - 25 - 02 - 08 - 16 - 01

Resultado da Lotofácil sábado (29/11/25): Concurso 3550

22 - 18 - 04 - 08 - 16 - 01 - 07 - 24 - 20 - 06 - 15 - 19 - 23 - 12 - 13

Resultado da Lotofácil sexta (28/11/25): Concurso 3549

17 - 09 - 02 - 23 - 22 - 07 - 14 - 25 - 24 - 08 - 20 - 21 - 11 - 05 - 12

Resultado da Lotofácil quinta (27/11/25): Concurso 3548

09 - 11 - 13 - 08 - 04 - 15 - 10 - 16 - 23 - 21 - 12 - 19 - 17 - 25 - 24

Resultado da Lotofácil quarta (26/11/25): Concurso 3547

18 - 10 - 14 - 02 - 19 - 06 - 15 - 24 - 25 - 09 - 07 - 05 - 17 - 20 - 21

Resultado da Lotofácil terça (25/11/25): Concurso 3546

07 - 24 - 23 - 08 - 05 - 25 - 11 - 19 - 20 - 02 - 13 - 22 - 18 - 03 - 12

Resultado da Lotofácil segunda (24/11/25): Concurso 3545

14 - 22 - 06 - 08 - 11 - 19 - 04 - 20 - 25 - 07 - 17 - 05 - 01 - 21 - 12

Resultado da Lotofácil sábado (22/11/25): Concurso 3544

10 - 04 - 12 - 01 - 25 - 22 - 11 - 21 - 08 - 23 - 20 - 17 - 05 - 15 - 06

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3551, segunda, 1 de dezembro (01/12/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3550, sábado, 29 de novembro (29/11/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3549, sexta, 28 de novembro (28/11/25)

