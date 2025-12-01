Dupla Sena 2893 de hoje (01/12); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Dupla Sena 2893 de hoje (01/12); prêmio é de R$ 1,5 milhãoDupla Sena, Concurso 2893 hoje, segunda-feira, 1º de dezembro de 2025 (01/12/25); prêmio de R$ 1,5 milhão
Resultado Dupla Sena, Concurso 2893 resultado de hoje, segunda-feira, 1º de dezembro de 2025 (01/12/25); prêmio de R$ 1,5 milhão
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Dupla Sena hoje (01/12/25): Concurso 2893
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado Dupla Sena sexta (28/11/25): Concurso 2892
Primeiro sorteio: 02 - 43 - 13 - 25 - 16 - 09
Segundo sorteio: 31 - 34 - 02 - 23 - 40 - 01
Resultado Dupla Sena quarta (26/11/25): Concurso 2891
Primeiro sorteio: 26 - 31 - 42 - 28 - 36 - 14
Segundo sorteio: 22 - 34 - 12 - 28 - 40 - 03
Resultado Dupla Sena segunda (24/11/25): Concurso 2890
Primeiro sorteio: 16 - 12 - 11 - 23 - 34 - 03
Segundo sorteio: 27 - 41 - 13 - 25 - 29 - 43
Resultado Dupla Sena sexta (21/11/25): Concurso 2889
Primeiro sorteio: 25 - 17 - 26 - 47 - 22 - 48
Segundo sorteio: 50 - 37 - 33 - 35 - 22 - 18
Resultado Dupla Sena quarta (19/11/25): Concurso 2888
Primeiro sorteio: 47 - 38 - 04 - 28 - 39 - 08
Segundo sorteio: 46 - 49 - 40 - 48 - 31 - 19
Resultado Dupla Sena segunda (17/11/25): Concurso 2887
Primeiro sorteio: 16 - 32 - 31 - 35 - 14 - 44
Segundo sorteio: 02 - 32 - 08 - 28 - 26 - 44
Resultado Dupla Sena sexta (14/11/25): Concurso 2886
Primeiro sorteio: 41 - 30 - 29 - 47 - 35 - 11
Segundo sorteio: 46 - 09 - 16 - 10 - 19 - 43
Resultado Dupla Sena quarta (12/11/25): Concurso 2885
Primeiro sorteio: 27 - 05 - 36 - 42 - 49 - 35
Segundo sorteio: 22 - 42 - 20 - 23 - 43 - 32
Resultados de outras loterias do dia
- Resultado da Lotofácil 3551 de hoje (01/12/25); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Quina 6891 de hoje (01/12/25); prêmio é de R$ 2,3 milhões
- Resultado da Super Sete 779 de hoje (01/12); prêmio é de R$ 6 milhões
- Resultado da Lotomania 2856 de hoje (01/12); prêmio de R$ 4 milhões
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
Saiba o que está por trás das loterias e dos sites de apostas
