Timemania 2325 de hoje (29/11/25);Confira resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2325 de hoje (29/11/25); prêmio de R$ 55 milhões

Resultado da Timemania, Concurso 2325 é divulgado na noite de hoje, sábado, 29 de novembro de 2025 (29/11/25). Prêmio é de R$ 55 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Autor
Arthur Albano e Júlia Honorato Autor
Tipo Notícia

O resultado do Concurso Timemania 2325 é divulgado hoje, sábado, 29 de novembro de 2025 (29/11/25). Prêmio de R$ 55 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (29/11/25): Competição 2325

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:

Resultado Timemania quinta (27/11/25): Competição 2324

  • 42 - 18 - 65 - 05 - 67 - 76 - 50
  • Time: 48 - Juazeirense/BA

Resultado Timemania terça (25/11/25): Competição 2323

  • 33 - 60 - 13 - 52 - 65 - 66 - 79
  • Time: 62 - Portuguesa/RJ

Resultado Timemania sábado (22/11/25): Competição 2322

40 - 37 - 72 - 07 - 12 - 27 - 04

Time: 63 - Pouso Alegre/ MG

Resultado Timemania terça (18/11/25): Competição 2321

Números sorteados: 31 - 13 - 09 - 27 - 52 - 15 - 05

Time do coração: 43 - Grêmio/RS

Resultado Timemania quinta (13/11/25): Competição 2320

Números sorteados: 23 - 36 - 66 - 19 - 47 - 20 - 65

Time do coração: 71 - São Paulo/SP

Resultado Timemania terça (11/11/25): Competição 2319

Números sorteados: 35 - 48 - 60 - 79 - 67 - 43 - 38

Time do coração: 29 - Coritiba/PR

Resultado Timemania sábado (08/11/25): Competição 2318

Números sorteados: 48 - 37 - 60 -17 - 08 - 59 - 01

Time do coração: 74 - Tocantinópolis/TO

Resultado Timemania quinta (06/11/25): Competição 2317

Números sorteados: 04 - 66 - 68 - 41 - 51 - 38 - 06

Time do coração: 19 - Brasiliense/DF

Resultado Timemania terça (04/11/25): Competição 2316

Números sorteados: 73 - 58 - 25 - 24 - 42 - 28 - 78

Time do coração: 02 - Altos/PI

Resultado Timemania sábado (1°/11/25): Competição 2315

Números sorteados: 66 - 78 - 54 - 12 - 49 - 41 - 03

Time do coração: 18 - Brasil/RS

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

