Lotomania 2850 de hoje (17/11); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Lotomania, concurso 2850, hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 (17/11/25). O prêmio será de R$ 4,2 milhões.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Lotomania hoje (17/11/25): Concurso 2850
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado Lotomania hoje (14/11/25): Concurso 2849
23 - 58 - 66 - 18 - 25 - 91 - 74 - 54 - 53 - 60 - 71 - 34 - 88 - 42 - 11 - 67 - 39 - 16 - 90 - 35
Resultado Lotomania quarta (12/11/25): Concurso 2848
66 - 49 - 38 - 64 - 37 - 01 - 25 - 08 - 19 - 74 - 59 - 52 - 85 - 27 - 92 - 47 - 02 - 21 - 88 - 07
Resultado Lotomania segunda (10/11/25): Concurso 2847
20 - 05 - 25 - 55 - 72 - 43 - 51 - 00 - 71 - 13 - 26 - 07 - 27 - 48 - 82 - 73 - 23 - 44 - 97 - 70
Resultado Lotomania sexta (07/11/25): Concurso 2846
42 - 33 - 25 - 97 - 68 - 13 - 12 - 76 - 92 - 16 - 73 - 74 - 28 - 67 - 60 - 41 - 93 - 14 - 53 - 39
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
