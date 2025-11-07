Super Sete 769 de hoje (07/11); Confira resultado e prêmio

Resultado da loteria Super Sete, concurso 769 hoje, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 (07/11/25). Veja prêmio / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 769, hoje, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 (07/10/25). O prêmio é de R$ 4 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 21 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

C-1: 6

C-2: 5

C-3: 8

C-4: 0

C-5: 2

C-6: 5

No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos. Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas. A faixa de três acertos possui premiação fixa de R$ 5, enquanto as outras faixas são proporcionais: acertadores de quatro, cinco e seis colunas dividem, em cada faixa, 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos.