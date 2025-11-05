Lotomania 2845 de hoje (05/11); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Lotomania 2845 de hoje (05/11); prêmio de R$ 650 milResultado da loteria Lotomania, concurso 2845, hoje, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 (05/11/25). O prêmio é de R$ 650 mil
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Lotomania hoje (05/11/25): Concurso 2845
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado Lotomania segunda (03/11/25): Concurso 2844
96 - 70 - 31 - 91 - 54 - 66 - 61 - 32 - 34 - 95 - 05 - 01 - 26 - 49 - 97 - 02 - 14 - 51 - 16 - 77
Resultado Lotomania sexta (31/10/25): Concurso 2843
27 - 54 - 52 - 94 - 19 - 01 - 61 - 30 - 74 - 96 - 47 - 24 - 92 - 43 - 73 - 38 - 62 - 57 - 85 - 05
Resultado Lotomania quarta (29/10/25): Concurso 2842
27 - 86 - 83 - 05 - 12 - 11 - 06 - 54 - 63 - 10 - 21 - 44 - 76 - 75 - 35 - 67 - 25 - 48 - 64 - 84
Resultado Lotomania segunda (27/10/25): Concurso 2841
39 - 26 - 16 - 00 - 70 - 82 - 08 - 13 - 41 - 24 - 10 - 52 - 31 - 73 - 37 - 07 - 75 - 43 - 57 - 42
Resultado Lotomania sexta (24/10/25): Concurso 2840
43 - 46 - 50 - 04 - 30 - 39 - 38 - 68 - 03 - 72 - 07 - 22 - 47 - 62 - 32 - 24 - 51 - 42 - 19 - 95
Resultado Lotomania quarta (22/10/25): Concurso 2839
93 - 98 - 45 - 83 - 48 - 51 - 56 - 23 - 76 - 77 - 69 - 73 - 02 - 95 - 13 - 61 - 87 - 09 - 38 - 26
Resultado Lotomania segunda (20/10/25): Concurso 2838
58 - 06 - 85 - 05 - 16 - 24 - 23 - 34 - 97 - 82 - 63 - 99 - 86 - 36 - 31 - 53 - 35 - 12 - 87 - 43
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
