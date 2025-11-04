Dia de Sorte 1137 de hoje (04/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado do Dia de Sorte 1137 de hoje (04/11/25); prêmio de R$ 1,1 milhãoDia de Sorte, Concurso 1137, resultado de hoje, terça, 4 de novembro de 2025 (4/11/25). O prêmio é de R$ 1,1 milhão
O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1137 é divulgado hoje, terça, 4 de novembro de 2025 (04/11/25). O prêmio é de R$ 1,1 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (04/11/25): Concurso 1137
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado do Dia de Sorte sábado (1°/11/25): Concurso 1136
Números da sorte: 19 - 24 - 17 - 30 - 05 - 25 - 06
Mês da sorte: 09 - Setembro
Resultado do Dia de Sorte quinta (30/10/25): Concurso 1135
Números da sorte: 07 - 30 - 25 - 29 - 19 - 09 - 13
Mês da sorte: 03 - Março
Resultado do Dia de Sorte terça (28/10/25): Concurso 1134
Números da sorte: 02 - 24 - 28 - 31 - 20 - 10 - 14
Mês da sorte: 08 - Agosto
Resultado do Dia de Sorte sábado (25/10/25): Concurso 1133
Números da sorte: 12 - 21 - 04 - 08 - 26 - 10 - 20
Mês da sorte: 04 - Abril
Resultado do Dia de Sorte quinta (23/10/25): Concurso 1132
Números da sorte: 06 - 13 - 17 - 29 - 04 - 23 - 26
Mês da sorte: 01 - Janeiro
Resultado do Dia de Sorte terça (21/10/25): Concurso 1131
Números da sorte: 13 - 26 - 07 - 11 - 20 - 06 - 12
Mês da sorte: 07 - Julho
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
