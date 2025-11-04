Mega Sena 2936 de hoje (04/11/25): Saiba resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2936 de hoje (04/11/25): prêmio é de R$ 41 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2936 é divulgado nesta terça, 4 de novembro de 2025 (04/11/25).O prêmio está estimado em R$ 41 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2936 é divulgado nesta terça-feira, 4 de novembro de 2025 (04/11/25). O prêmio está em R$ 41 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (04/11/25): Concurso 2936
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Mega Sena de sábado (01/11/25): Concurso 2935
57 - 18 - 28 - 09 - 34 - 38
Resultado da Mega Sena de quinta (30/10/25): Concurso 2934
33 - 59 - 26 - 09 - 23 - 17
Resultado da Mega Sena de terça (28/10/25): Concurso 2933
18 - 48 - 50 - 22 - 42 - 01
Resultado da Mega Sena de sábado (25/10/25): Concurso 2932
40 - 04 - 53 - 25 - 36 - 13
Resultados das outras loterias de hoje
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
