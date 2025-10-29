Lotomania 2842 de hoje (29/10); Saiba resultado e prêmio

Resultado da loteria Lotomania, concurso 2842, hoje, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 (29/10/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Lotomania, concurso 2842, hoje, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 (29/10/25). O prêmio será de R$ 6,5 milhões.

Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

Resultado Lotomania hoje (29/10/25): Concurso 2842

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes: Resultado Lotomania segunda (27/10/25): Concurso 2841

39 - 26 - 16 - 00 - 70 - 82 - 08 - 13 - 41 - 24 - 10 - 52 - 31 - 73 - 37 - 07 - 75 - 43 - 57 - 42 Resultado Lotomania sexta (24/10/25): Concurso 2840

43 - 46 - 50 - 04 - 30 - 39 - 38 - 68 - 03 - 72 - 07 - 22 - 47 - 62 - 32 - 24 - 51 - 42 - 19 - 95 Resultado Lotomania quarta (22/10/25): Concurso 2839

93 - 98 - 45 - 83 - 48 - 51 - 56 - 23 - 76 - 77 - 69 - 73 - 02 - 95 - 13 - 61 - 87 - 09 - 38 - 26