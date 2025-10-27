Lotomania 2841 de hoje (27/10); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotomania 2841 de hoje (27/10); prêmio de R$ 5,5 milhõesResultado da loteria Lotomania, concurso 2841, hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 (27/10/25). O prêmio é de R$ 5,5 milhões
Resultado da Lotomania, concurso 2841, hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 (27/10/25). O prêmio será de R$ 5,5 milhões.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Lotomania hoje (27/10/25): Concurso 2841
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado Lotomania sexta (24/10/25): Concurso 2840
43 - 46 - 50 - 04 - 30 - 39 - 38 - 68 - 03 - 72 - 07 - 22 - 47 - 62 - 32 - 24 - 51 - 42 - 19 - 95
Resultado Lotomania quarta (22/10/25): Concurso 2839
93 - 98 - 45 - 83 - 48 - 51 - 56 - 23 - 76 - 77 - 69 - 73 - 02 - 95 - 13 - 61 - 87 - 09 - 38 - 26
Resultado Lotomania segunda (20/10/25): Concurso 2838
58 - 06 - 85 - 05 - 16 - 24 - 23 - 34 - 97 - 82 - 63 - 99 - 86 - 36 - 31 - 53 - 35 - 12 - 87 - 43
Resultados de outras loterias do dia
- Resultado da Lotofácil 3523 de hoje (27/10/25); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Quina 6863 de hoje (27/10/25); prêmio é de R$ 19 milhões
- Resultado da Super Sete 764 de hoje (27/10); prêmio é de R$ 3,3 milhões
- Resultado da Dupla Sena 2878 de hoje (27/10); prêmio é de R$ 1,5 milhão
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
Resultados anteriores da Lotomania
>> Lotomania 2840: resultado de hoje (24/10): prêmio de R$ 4,7 milhões
>> Lotomania 2839: resultado de hoje (22/10): prêmio de R$ 4 milhões
>> Lotomania 2838: resultado de hoje (20/10): prêmio de R$ 3,3 milhões