Lotofácil 3520 de hoje (23/10); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil Concurso 3520 é divulgado hoje, quinta, 23 de outubro de 2025 (23/10/25). Veja valor do prêmio máximo da loteria

/ Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3520 é divulgado hoje, quinta, 23 de outubro de 2025 (23/10/25). O prêmio é de R$ 10 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.