Lotofácil 3519 de hoje (22/10/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3519 de hoje (22/10/25); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil Concurso 3519 é divulgado hoje, quarta, 22 de outubro de 2025 (22/10/25). Veja valor do prêmio máximo da loteria
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
O resultado da Lotofácil Concurso 3519 é divulgado hoje, quarta, 22 de outubro de 2025 (22/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (22/10/25): Concurso 3519

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link:

Resultado da Lotofácil terça (21/10/25): Concurso 3518

13 - 17 - 16 - 22 - 12 - 21 - 25 - 02 - 11 - 24 - 05 - 07 - 06 - 19 - 14

Resultado da Lotofácil segunda (20/10/25): Concurso 3517

17 - 19 - 07 - 03 - 12 - 08 - 21 - 01 - 22 - 02 - 24 - 14 - 20 - 11 - 18

Resultado da Lotofácil sábado (18/10/25): Concurso 3516

12 - 03 - 11 - 15 - 20 - 25 - 23 - 14 - 18 - 02 - 17 - 13 - 19 - 06 - 21 

Resultado da Lotofácil sexta (17/10/25): Concurso 3515

03 - 05 - 07 - 24 - 14 - 23 - 16 - 21 - 04 - 06 - 17 - 02 - 01 - 15 - 09

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

