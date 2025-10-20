Lotofácil 3517 de hoje (20/10/25); Confira resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3516: resultado divulgado hoje, sábado, 18 de outubro de 2025 (18/10/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil Concurso 3517 é divulgado hoje, segunda, 20 de outubro de 2025 (20/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (20/10/25): Concurso 3517

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link: Resultado da Lotofácil sábado (18/10/25): Concurso 3516

12 - 03 - 11 - 15 - 20 - 25 - 23 - 14 - 18 - 02 - 17 - 13 - 19 - 06 - 21 Resultado da Lotofácil sexta (17/10/25): Concurso 3515

03 - 05 - 07 - 24 - 14 - 23 - 16 - 21 - 04 - 06 - 17 - 02 - 01 - 15 - 09 Resultado da Lotofácil quinta (16/10/25): Concurso 3514

10 – 12 – 03 – 23 – 13 – 17 – 16 – 21 – 06 – 01 – 20 – 24 – 08 – 05 – 04