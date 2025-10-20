Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3517 de hoje (20/10/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3517 de hoje (20/10/25); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil Concurso 3517 é divulgado hoje, segunda, 20 de outubro de 2025 (20/10/25). Veja valor do prêmio máximo da loteria
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Arthur Albano e Júlia Honorato
O resultado da Lotofácil Concurso 3517 é divulgado hoje, segunda, 20 de outubro de 2025 (20/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (20/10/25): Concurso 3517

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link:

Resultado da Lotofácil sábado (18/10/25): Concurso 3516

12 - 03 - 11 - 15 - 20 - 25 - 23 - 14 - 18 - 02 - 17 - 13 - 19 - 06 - 21 

Resultado da Lotofácil sexta (17/10/25): Concurso 3515

03 - 05 - 07 - 24 - 14 - 23 - 16 - 21 - 04 - 06 - 17 - 02 - 01 - 15 - 09

Resultado da Lotofácil quinta (16/10/25): Concurso 3514

10 – 12 – 03 – 23 – 13 – 17 – 16 – 21 – 06 – 01 – 20 – 24 – 08 – 05 – 04

Resultado da Lotofácil quarta (15/10/25): Concurso 3513

04 – 20 – 24 – 18 – 13 – 14 – 15 – 05 – 11 – 23 – 03 – 07 – 22 – 16 – 06

Resultado da Lotofácil terça (14/10/25): Concurso 3512

06 – 12 – 01 – 17 – 09 – 02 – 19 – 13 – 22 – 05 – 14 – 15 – 20 – 04 – 03

Resultado da Lotofácil segunda (13/10/25): Concurso 3511

19 – 14 – 05 – 20 – 06 – 15 – 13 – 23 – 08 – 03 – 09 – 07 – 24 – 02 – 12

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

