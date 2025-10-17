Lotofácil 3515 de hoje (17/10/25); Veja resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3516: resultado divulgado hoje, sábado, 18 de outubro de 2025 (18/10/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil 3515 é divulgado hoje, sexta, 17 de outubro de 2025 (17/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.