Dia de Sorte 1130: resultado de hoje (18/10/25); veja prêmio

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1130 é divulgado hoje, sábado, 18 de outubro de 2025 (18/10/25). O prêmio é de R$ 3,3 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (19/10/25): Concurso 1130 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes: Resultado do Dia de Sorte quinta (16/10/25): Concurso 1129

Números da sorte: 16 – 05 – 07 – 10 – 04 – 25 – 31 Mês de Sorte: 07 – Julho Resultado do Dia de Sorte terça (14/10/25): Concurso 1128

Números da sorte: 16 – 09 – 17 – 10 – 19 – 24 – 20

Mês de Sorte: 04 – Abril Resultado do Dia de Sorte sábado (11/10/25): Concurso 1127 Números da sorte: 19 – 31 – 07 – 06 – 28 – 25 – 11 Mês de Sorte: 03 – Março