Dia de Sorte 1128 de hoje, 14; Confira o resultado e o prêmio

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1128 é divulgado hoje, terça, 14 de outubro de 2025 (14/10/25). O prêmio é de R$ 2,1 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (14/10/25): Concurso 1128
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado do Dia de Sorte sábado (11/10/25): Concurso 1127
Números da sorte: 19 – 31 – 07 – 06 – 28 – 25 – 11
Mês de Sorte: 03 – Março
Resultado do Dia de Sorte quinta (09/10/25): Concurso 1126
Números da sorte: 25 - 15 - 18 - 04 - 19 - 03 - 21
Mês de Sorte: Julho
Resultado do Dia de Sorte terça (07/10/25): Concurso 1125
Números da sorte: 01 - 07 - 14 - 21 - 02 - 11 - 27
Mês de Sorte: Abril
Resultado do Dia de Sorte sábado (04/10/25): Concurso 1124
Números da sorte: 31 - 02 - 28 - 27 - 30 - 24 - 18
Mês de Sorte: Julho
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
