Dia de Sorte 1128 de hoje, 14; Confira o resultado e o prêmio

Dia de Sorte, Concurso 1128, resultado de hoje, terça, 14 de outubro de 2025 (14/10/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1128 é divulgado hoje, terça, 14 de outubro de 2025 (14/10/25). O prêmio é de R$ 2,1 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (14/10/25): Concurso 1128

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes: Resultado do Dia de Sorte sábado (11/10/25): Concurso 1127 Números da sorte: 19 – 31 – 07 – 06 – 28 – 25 – 11 Mês de Sorte: 03 – Março Resultado do Dia de Sorte quinta (09/10/25): Concurso 1126

Números da sorte: 25 - 15 - 18 - 04 - 19 - 03 - 21

Mês de Sorte: Julho Resultado do Dia de Sorte terça (07/10/25): Concurso 1125

Números da sorte: 01 - 07 - 14 - 21 - 02 - 11 - 27 Mês de Sorte: Abril