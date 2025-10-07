Dia de Sorte 1125 de hoje (07/10); Veja resultado e prêmio

Resultado do Dia de Sorte 1125 de hoje (07/10); prêmio de R$ 1 milhãoDia de Sorte, Concurso 1125, resultado de hoje, sábado, 7 de outubro de 2025 (04/10/25). O prêmio é de R$ 1 milhão
Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1124 de hoje, sábado, 7 de outubro de 2025 (07/10/25). O prêmio é de R$ 1 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (07/10/25): Concurso 1125
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado do Dia de Sorte sábado (04/10/25): Concurso 1124
Números da sorte: 31 - 02 - 28 - 27 - 30 - 24 - 18
Mês de Sorte: Julho
Resultado do Dia de Sorte quinta (02/10/25): Concurso 1123
Números da sorte: 05 - 09 - 02 - 12 - 10 - 28 - 23
Mês de Sorte: Maio
Resultado do Dia de Sorte terça (30/09/25): Concurso 1122
Números da sorte: 10 - 06 - 15 - 30 - 25 - 28 - 20
Mês de Sorte: Novembro
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
Resultados anteriores do Dia de Sorte
