Resutaldo da Quina 6848 de hoje (09/10/25); veja números e prêmio

Quina, Concurso 6848, resultado de hoje, quinta, 9 de outubro de 2025 (09/10/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6848 de hoje, quinta, 9 de outubro de 2025 (09/10/25). O prêmio será de R$ 31 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.