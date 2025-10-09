Resutaldo da Quina 6848 de hoje (09/10/25); veja números e prêmio

Resultado da Quina 6848 de hoje (09/10/25); prêmio de R$ 31 milhõesQuina, Concurso 6848, resultado de hoje, quinta, 9 de outubro de 2025 (09/10/25). O prêmio é de R$ 31 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6848 de hoje, quinta, 9 de outubro de 2025 (09/10/25). O prêmio será de R$ 31 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (09/10/25): Concurso 6848
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link:
Resultado da Quina de quarta (08/10/25): Concurso 6847
27 - 71 - 17 - 18 - 66
Resultado da Quina de terça (07/10/25): Concurso 6846
04 - 51 - 57 - 49 - 63
Resultado da Quina de segunda (06/10/25): Concurso 6845
62 - 56 - 57 - 45 - 30
Resultado da Quina de sábado (04/10/25): Concurso 6844
59 - 09 - 11 - 05 - 52
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
