Quina 6845 de hoje (06/10); Confira prêmio e resultado

Resultado da Quina 6845 de hoje (06/10); prêmio de R$ 25 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6845 de hoje, segunda, 6 de outubro de 2025 (06/10/25). O prêmio será de R$ 25 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (06/10/25): Concurso 6845
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link.
Resultado da Quina de sábado (04/10/25): Concurso 6844
59 - 09 - 11 - 05 - 52
Resultado da Quina de sexta (03/10/25): Concurso 6843
14 - 71 - 80 - 45 - 04
Resultado da Quina de quinta (02/10/25): Concurso 6842
12 - 52 - 41 - 33 - 25
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
