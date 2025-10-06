Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6845 de hoje (06/10); Confira prêmio e resultado

Resultado da Quina 6845 de hoje (06/10); prêmio de R$ 25 milhões

Quina, Concurso 6845, resultado de hoje, segunda, 6 de outubro de 2025 (06/10/25). O prêmio é de R$ 25 milhões
Autor Arthur Brito / Especial para O POVO
Resultado da Quina, Concurso 6845 de hoje, segunda, 6 de outubro de 2025 (06/10/25). O prêmio será de R$ 25 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (06/10/25): Concurso 6845

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link.

Resultado da Quina de sábado (04/10/25): Concurso 6844

59 - 09 - 11 - 05 - 52

Resultado da Quina de sexta (03/10/25): Concurso 6843

14 - 71 - 80 - 45 - 04

Resultado da Quina de quinta (02/10/25): Concurso 6842

12 - 52 - 41 - 33 - 25

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

