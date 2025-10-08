Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6847 de hoje (08/10); Veja resultado e prêmio

Resultado da Quina 6847 de hoje (08/10); prêmio de R$ 28,5 milhões

Quina, Concurso 6847, resultado de hoje, quarta, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). O prêmio é de R$ 28,5 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Resultado da Quina, Concurso 6846 de hoje, quarta, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). O prêmio será de R$ 28,5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (08/10/25): Concurso 6847

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link:

Resultado da Quina de terça (07/10/25): Concurso 6846

04 - 51 - 57 - 49 - 63

Resultado da Quina de segunda (06/10/25): Concurso 6845

62 - 56 - 57 - 45 - 30

Resultado da Quina de sábado (04/10/25): Concurso 6844

59 - 09 - 11 - 05 - 52

 

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6845, segunda, 6 de outubro (06/10/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6844, sábado, 4 de outubro (04/10/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6843, sexta, 3 de outubro (03/10/25)

