Lotofácil 3507 de hoje (08/10); Confira resultado e prêmio

O resultado da Lotofácil 3507 é divulgado hoje, terça, 8 de outubro de 2025 (08/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (08/10/25): Concurso 3507

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link: Resultado da Lotofácil terça (07/10/25): Concurso 3506

16 - 25 - 22 - 06 - 05 - 17 - 23 - 11 - 24 - 04 - 12 - 03 - 08 - 13 - 18 Resultado da Lotofácil segunda (06/10/25): Concurso 3505

11 - 14 - 07 - 02 - 01 - 21 - 06 - 03 - 23 - 16 - 20 - 08 - 25 - 04 - 09 Resultado da Lotofácil sábado (04/10/25): Concurso 3504

07 - 06 -23 - 12 - 02 - 21 - 22 - 17 - 10 - 09 - 16 - 15 - 04 - 01 - 25