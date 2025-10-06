Lotofácil 3505 de hoje (06/10); Veja prêmio e resultado

Lotofácil Concurso 3505: resultado divulgado hoje, segunda, 6 de outubro de 2025 (06/10/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil 3505 é divulgado hoje, segunda, 6 de outubro de 2025 (06/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.