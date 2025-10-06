Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3505 de hoje (06/10); Veja prêmio e resultado

Resultado da Lotofácil 3505 de hoje (06/10); prêmio de R$ 1,8 milhão

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 3506 de hoje, segunda, 6 de outubro de 2025 (06/10/25). O prêmio será de R$ 1,8 milhão
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Autor
Arthur Albano e Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado da Lotofácil 3505 é divulgado hoje, segunda, 6 de outubro de 2025 (06/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (04/10/25): Concurso 3505

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link.

Resultado da Lotofácil hoje (04/10/25): Concurso 3504

07 - 06 -23 - 12 - 02 - 21 - 22 - 17 - 10 - 09 - 16 - 15 - 04 - 01 - 25

Resultado da Lotofácil sexta (03/10/25): Concurso 3503

08 - 25 - 18 - 14 - 11 - 15 - 10 - 24 - 12 - 06 - 01 - 07 - 04 - 16 - 21

Resultado da Lotofácil quinta (02/10/25): Concurso 3502

09 - 17 - 16 - 07 - 04 - 05 - 15 - 06 - 20 - 19 - 25 - 14 - 18 - 21 - 08

Resultado da Lotofácil quarta (01/10/25): Concurso 3501

21 - 03 - 19 - 13 - 20 - 07 - 01 - 11 - 16 - 18 - 15 - 24 - 22 - 09 - 12

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3504, sábado, 4 de outubro (04/10/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3503, sexta, 3 de outubro (03/10/25)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3502, quinta, 2 de outubro (02/10/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar