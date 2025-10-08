Dupla Sena 2870 de hoje (08/10); Confira resultado e prêmio

Resultado da Dupla Sena 2870 de hoje (08/10); prêmio é de R$ 16 milhõesDupla Sena, Concurso 2870, hoje, quarta-feira, 8 de outubro de 2025 (08/10/25); prêmio de R$ 16 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Primeiro sorteio: 18 - 27 - 42 - 30 - 17 - 31
Segundo sorteio: 27 - 23 - 19 - 11 - 15 - 05
Resultado Dupla Sena sexta (03/10/25): Concurso 2868
Primeiro sorteio: 27 - 08 - 35 - 17 - 09 - 43
Segundo sorteio: 34 - 38 - 33 - 02 - 18 - 13
Resultado Dupla Sexta quarta (01/10/25): Concurso 2867
Primeiro sorteio: 26 - 42 - 39 - 28 - 13 - 16
Segundo sorteio: 32 - 20 - 30 - 11 - 08 - 33
Resultado Dupla Sexta segunda (29/09/25): Concurso 2866
Primeiro sorteio: 48 - 44 - 05 - 43 - 02 - 18
Segundo sorteio: 23 - 28 - 40 - 04 - 21 - 22
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
Resultados anteriores da Dupla Sena
