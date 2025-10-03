Lotofácil 3503 de hoje (03/10); Veja resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3503 de hoje (03/10); prêmio de R$ 1,8 milhãoConfira o resultado da Lotofácil Concurso 3503 de hoje, sexta, 3 de outubro de 2025 (03/10/25). O prêmio será de R$ 1,8 milhões
O resultado da Lotofácil 3503 é divulgado hoje, sexta, 3 de outubro de 2025 (03/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (03/10/25): Concurso 3503
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Lotofácil quinta (02/10/25): Concurso 3502
09 - 17 - 16 - 07 - 04 - 05 - 15 - 06 - 20 - 19 - 25 - 14 - 18 - 21 - 08
Resultado da Lotofácil quarta (01/10/25): Concurso 3501
21 - 03 - 19 - 13 - 20 - 07 - 01 - 11 - 16 - 18 - 15 - 24 - 22 - 09 - 12
Resultado da Lotofácil terça (30/09/25): Concurso 3500
11 - 21 - 18 - 10 - 09 - 01 - 16 - 07 - 06 - 05 - 12 - 02 - 14 - 19 - 04
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
