Lotofácil 3503 de hoje (03/10); Veja resultado e prêmio

Lotofácil Concurso 3503: resultado divulgado hoje, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 (03/10/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil 3503 é divulgado hoje, sexta, 3 de outubro de 2025 (03/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.