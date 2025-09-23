Resultado da Timemania 2298 de hoje (23/09); prêmio de R$ 27 mi

Timemania, Concurso 2298, divulgado na noite de hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025 (23/09/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do Concurso Timemania 2298 foi divulgado hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025 (23/09/25). Prêmio de R$ 27 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (23/09/25): Competição 2298

Números sorteados: 14 - 61 - 34 - 26 - 47 - 51 - 05 Time de coração: 09 - Atlético/GO Resultado Timemania quinta (18/09/25): Competição 2296

Números sorteados: 25 - 32 - 16 - 35 - 71 - 30 - 60

Time de Coração: GOIÁS/GO Resultado Timemania terça (16/09/25): Competição 2295

Números sorteados: 20 - 74 - 47 - 01 - 27 - 32 - 77 Time de Coração: São Bernardo/SP

Resultado Timemania sábado (13/09/25): Competição 2294

Números sorteados: 05 - 22 - 28 - 25 - 45 - 65 - 68 - 78 Time de Coração: Criciúma/SC Resultado Timemania quinta (11/09/25): Competição 2293

Números sorteados: 49 - 78 - 71 - 21 - 18 - 11 - 38