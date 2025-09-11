Quina 6824: resultado de hoje (11/09); prêmio será de R$ 3 milhões

Quina, Concurso 6824, resultado de hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 (11/09/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6824 de hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 (11/09/25). O prêmio é de R$ 3 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (11/09/25): Concurso 6824

XX - XX - XX - XX - XX A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do YouTube: Resultado da Quina de hoje (10/09/25): Concurso 6823

32 - 03 - 49 - 50 - 52

Resultado da Quina de terça (09/09/25): Concurso 6822

27 - 79 - 01 - 02 - 62 Resultado da Quina de segunda (08/09/25): Concurso 6821

72 - 41 - 15 - 79 - 59 Resultado da Quina de sábado (06/09/25): Concurso 6820

01 - 37 - 62 - 11 - 32

Resultado da Quina de sexta (05/09/25): Concurso 6819

XX - XX - XX - XX - XX Resultado da Quina de quinta (04/09/25): Concurso 6818 36 - 13 - 63 - 53 - 06 Como apostar na Quina Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.