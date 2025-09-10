Lotofácil 3483: resultado de hoje (10/09); prêmio será de R$ 1,8 milhão

Lotofácil 3483: Resultado, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 (10/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil 3483 de hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 (10/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.