Mega Sena 2905: resultado de hoje (23/08); prêmio é de R$ 28 milhões

O resultado da Mega Sena Concurso 2905 será divulgado hoje, sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/25). O prêmio está estimado em R$ 28 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 20 horas (horário de Brasília), quando você poderá conferir as dezenas sorteadas.
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (23/08/25): Concurso 2905
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Mega Sena de quinta (21/08/25): Concurso 2904
46 - 02 - 38 - 52 - 37 - 55
Resultado da Mega Sena de terça (19/08/25): Concurso 2903
27 - 20 - 46 - 50 - 54 - 24
Resultado da Mega Sena de sábado (16/08/25): Concurso 2902
48 - 08 - 45 - 42 - 21 - 22
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
