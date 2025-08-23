Mega Sena 2905: resultado de hoje (23/08); prêmio é de R$ 28 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2905 de hoje, sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/25). O prêmio está estimado em R$ 28 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2905 será divulgado hoje, sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/25). O prêmio está estimado em R$ 28 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 20 horas (horário de Brasília), quando você poderá conferir as dezenas sorteadas.

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (23/08/25): Concurso 2905 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Mega Sena de quinta (21/08/25): Concurso 2904

46 - 02 - 38 - 52 - 37 - 55 Resultado da Mega Sena de terça (19/08/25): Concurso 2903

27 - 20 - 46 - 50 - 54 - 24