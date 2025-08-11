Resultado da Dupla Sena 2845 hoje (11/08/25); prêmio de R$ 3 milhões

Resultado da Dupla Sena 2845 hoje (11/08/25); prêmio de R$ 3 milhõesDupla Sena, Concurso 2845, hoje, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 (11/08/25); prêmio de R$ 3 milhões
Resultado Dupla Sena, Concurso 2845 resultado de hoje, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 (11/08/25); prêmio de R$ 3 milhões.
Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Dupla Sena hoje (11/08/25): Concurso 2845
Primeiro sorteio: ********
Segundo sorteio: *******
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Dupla Sena sexta (08/08/25): Concurso 2844
Primeiro sorteio: 23 - 20 - 28 - 27 - 49 - 21
Segundo sorteio: 47 - 16 - 07 - 14 - 43 - 27
Resultado Dupla Sena quarta (06/08/25): Concurso 2843
Primeiro sorteio: 11 - 03 - 46 - 04 - 35 - 18
Segundo sorteio: 39 - 08 - 28 - 10 - 43 - 25
Resultado Dupla Sena segunda (04/08/25): Concurso 2842
Primeiro sorteio: 05 - 34 - 11 - 45 - 36 - 32
Segundo sorteio: 13 - 36 - 26 - 01 - 07 - 48
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
Resultados anteriores Dupla Sena
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2844, sexta, 08 de agosto (08/08/25)
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2843, quarta, 06 de agosto (06/08/25)
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2842, segunda, 04 de agosto (04/08/25)
