Mega-Sena: aposta do Ceará acerta quina e ganha R$ 68 mil; veja os números

Já para o prêmio máximo, de seis dezenas, nenhuma aposta acertou. Com isso, o valor estimado de R$ 36 milhões acumulou para R$ 42 milhões

Uma aposta de Santana do Cariri, no Ceará, a 513,69 km de Fortaleza, acertou cinco números e levou o prêmio de R$ 68.977,98 no concurso da Mega Sena 2892, realizado na noite desta quinta-feira, 24 de julho.

Os números sorteados foram: 14 - 46 - 36 - 44 - 54 - 24.