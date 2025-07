Resultado +Milionária 264 hoje (02/07/25); prêmio de R$ 120 milhões

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa .

O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio + Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.