Quina de São João: 13 apostas conseguem cinco acertos; nenhuma é do Ceará

O sorteio foi realizado na noite deste sábado, 28, pelos canais da Caixa Econômica Federal. O Ceará não teve ganhadores com cinco acertos, apenas com quatro.

As apostas ganhadoras vieram dos estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Das 13 apostas, sete eram bolões e seis eram apostas simples.

Das apostas com quatro acertos, 44 são do Ceará, com destaque para as cidades de Fortaleza, que conta com 23 apostas premiadas, e Juazeiro do Norte, com 6. As outras cidades que também conseguiram os quatro acertos foram Barbalha, Brejo Santo, Catunda, Caucaia, Granja, Jucás, Mauriti, Milagres, Orós, Palhano, Quixadá, Quixeramobim, Tauá, Várzea Alegre e Viçosa do Ceará.