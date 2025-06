Quina de São João 2025: saiba como apostar e quando será o sorteio

A estimativa do prêmio principal é de R$ 230 milhões; veja a seguir quando será, como apostar e quais as chances de levar o prêmio para casa

As tradicionais comemorações juninas podem ganhar um tempero a mais neste ano. A Quina de São João 2025, segunda loteria especial do calendário oficial da Caixa Econômica Federal, promete um prêmio histórico de R$ 230 milhões no sorteio.

O concurso número 6760 marca a 15ª edição da modalidade especial criada em homenagem a São João. Desde 2011, a Quina junina se firmou como uma das principais loterias do país, ao lado da Mega da Virada e da Lotofácil da Independência.