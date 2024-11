+Milionária 196 tem resultado hoje (02/11/24)? Entenda

Sorteio não será realizado devido ao feriado nacional do dia de Finados, que ocorre no dia 2 de novembro de 2024 (02/11/24).

Resultado do concurso 196 da +Milionária não ocorre hoje , sábado, 2 de novembro de 2024 (02/11/24). O próximo sorteio ocorrerá apenas no dia 6 de novembro (06/11/24), quarta-feira.

As apostas podem ser feitas em todas as lotéricas do Brasil, assim como no aplicativo e no portal Loterias Caixa.

O formato de aposta funciona assim: em apostas únicas, deve-se escolher no mínimo seis números entre 01 e 50 e, em seguida, no mínimo dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio da + Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas de números, entre as quais seis serão sorteadas, e então duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio pertencerá a quem acertar os seis números e os dois trevos.