Raspadinha da Caixa voltou: como jogar, prêmios e quanto custa

O público poderá adquirir as suas " raspadinhas " nas lotéricas a partir do dia 2 de novembro, com prêmios que variam de R$ 2,50 a R$ 2 milhões.

As apostas devem variar de preço, custando entre R$ 2,50 a R$ 20.

‘Raspadinha’ da Caixa: como jogar?



Após a compra do bilhete em uma lotérica, o jogador deverá seguir as instruções no papel e raspá-lo. Caso seja premiado, verá a indicação no objeto.

A premiação será instantânea e valores de até R$ 2.259, por bilhete, poderão ser resgatados na própria lotérica. Por outro lado, quantias acima do montante citado deverão ser retiradas nas agências Caixa.