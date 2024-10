Raspadinha da Caixa voltará a ser vendida com prêmios de até R$ 2 milhões

A Caixa Econômica Federal fez o relançamento nesta segunda-feira, 14, da loteria instantânea, popularmente conhecida como “raspadinha”. A comercialização dos bilhetes físicos começa no próximo dia 2 de novembro e as apostas vão custar entre R$ 2,50 e R$ 20,00.

Além da versão física, a ideia é lançar na sequência uma versão digital que permita apostas por celular. A “raspadinha” saiu de circulação em 2015 e a expectativa do banco com o relançamento é arrecadar até R$ 2,9 bilhões com o jogo até 2026.