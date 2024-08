Resultado da Loteca 1141 hoje (09/08/24); prêmio de R$ R$ 200 mil

Resultado do Concurso 1141 da Loteca de hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 (09/08/24). Prêmio estimado R$ 200 mil.

Resultado Loteca de hoje (09/08/24): Concurso 1141

Jogo 1: ********

Jogo 2: ********

Jogo 3: ********

Jogo 4: ********

Jogo 5: ********

Jogo 6: ********

Jogo 7: ********

Jogo 8: ********

Jogo 9: ********

Jogo 10: ********

Jogo 11: ********



Jogo 12: ********



Jogo 13: ********

Jogo 14: ********



Resultado Loteca de segunda (05/08/24): Concurso 1140



Jogo 1: São Paulo 1 x 0 Flamengo (Coluna 1)

Jogo 2: Vitoria 1 x 0 Cuiabá (Coluna 1)

Jogo 3: Botafogo 2 x 0 Curitiba (Coluna 1)

Jogo 4: Vasco da Gama 2 x 2 Bragantino

Jogo 5: Atlético 1 x 4 Botafogo (Coluna 2)

Jogo 6: Criciúma 2 x 0 Atlético (Coluna 1)

Jogo 7: Amazonas 1 x 0 Ituano (Coluna 1)

Jogo 8: Athletico 0 x 2 Grêmio (Coluna 2)

Jogo 9: Corinthians 1 x 1 Juventude (Coluna do meio)

Jogo 10: Fluminense 1 x 0 Bahia (Coluna 1)

Jogo 11: Ponte Preta 1 x 0 Avai (Coluna 1)

Jogo 12: Internacional 1 x 1 Palmeiras (Coluna do meio)

Jogo 13: Novorizontino 2 x 1 Goiás (Coluna 1)

Jogo 14: Operário 2 x 0 CRB (Coluna 1)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Resultado Loteca de sexta (02/08/24): Concurso 1139



Jogo 1: Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Coluna 1)

Jogo 2: São Paulo 2 x 0 Goiás (Coluna 1)

Jogo 3: Desportiva 1 x 0 Rio Branco (Coluna 1)

Jogo 4: Avai 1 x 1 Botafogo (Coluna do meio)

Jogo 5: Botafogo 1 x 1 Bahia (Coluna do meio)

Jogo 6: Athletico 2 x 0 Bragantino (Coluna 1)

Jogo 7: CRB 2 x 2 Atletico (Coluna do meio)

Jogo 8: Caxias 1 x 0 Confiança (Coluna 1)

Jogo 9: Nautico 1 x 2 Ypiranga (Coluna 2)

Jogo 10: Real Noroeste 1 x 0 Linhares (Coluna 1)

Jogo 11: Boca Juniors 3 x 0 Banfield (Coluna 1)

Jogo 12: Atletico 1 x 1 Vasco da Gama (Coluna do meio)

Jogo 13: Corinthians 0 x 0 Gremios (Coluna do meio)

Jogo 14: Juventude 3 x 2 Fluminense (Coluna 1)