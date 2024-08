Resultado da Loteca 1139 hoje (02/08/24); prêmio de R$ R$ 500 mil

Resultado do Concurso 1139 da Loteca de hoje, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 (02/08/24). Prêmio estimado R$ 500 mil.

Resultado Loteca de hoje (02/08/24): Concurso 1139

Jogo 1: ******

Jogo 2: ******

Jogo 3: ******

Jogo 4: ******

Jogo 5: ******

Jogo 6: ******

Jogo 7: ******

Jogo 8: ******

Jogo 9: ******

Jogo 10: ******

Jogo 11: ******



Jogo 12: ******



Jogo 13: ******

Jogo 14: ******



Resultado Loteca de segunda (29/07/24): Concurso 1138

Jogo 1: Botafogo 0 x 3 Cruzeiro

Jogo 2: Coritiba 1 x 0 Chapecoense (Coluna 1)

Jogo 3: Mirassol 1 x 0 Operario (Coluna 1)

Jogo 4: Sport 3 x 1 Ponte Preta (Coluna 1)

Jogo 5: Palmeiras 0 x 2 Vitória (Coluna 2)

Jogo 6: Juventude 1 x 2 Criciuma (Coluna 2)

Jogo 7: Fortaleza 1 x 0 São Paulo (Coluna 1)

Jogo 8: Bragantino 0 x 1 Fluminense (Coluna 2)

Jogo 9: Flamengo 2 x 0 Atletico (Coluna 1)

Jogo 10: Guarani 1 x 0 Brusque (Coluna 1)

Jogo 11: America 2 x 0 Ceará (Coluna 1)

Jogo 12: CRB 1 x 1 Santos (Coluna do meio)

Jogo 13: Atletico 2 x 1 Corinthians (Coluna 1)

Jogo 14: Cuiaba 1 x 2 Athletico (Coluna 2)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Resultado Loteca de sexta (26/07/24): Concurso 1137



Jogo 1: Fluminense 1 X 0 Palmeiras (Coluna 1)

Jogo 2: Operario 0 X 0 Novorizontino (Coluna do meio)

Jogo 3: Mirassol 0 X 0 Avai (Coluna do meio)

Jogo 4: Internacional 1 X 1 Rosario Central (Coluna do meio)

Jogo 5: Ponte Preta 2 X 0 Vila Nova (Coluna 1)

Jogo 6: Criciuma 1 X 1 Fortaleza (Coluna do meio)

Jogo 7: Cruzeiro 2 x 0 Juventude (Coluna 1)

Jogo 8: Sao Paulo 2 x 2 Botafogo (Coluna do meio)

Jogo 9: Vitoria 1 x 2 Flamengo (Coluna 2)

Jogo 10: Bragantino 3 x 2 Barcelona (Coluna 1)

Jogo 11: Atletico 1 x 1 Bahia (Coluna 1)

Jogo 12: Cuiaba 1 x 2 Palestino (Coluna 2)

Jogo 13: Corinthians 2 x 2 Gremio (Coluna do meio)

Jogo 14: Athletico 2 x 1 Cerro Porteno (Coluna 1)