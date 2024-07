+Milionária: pela primeira vez, aposta única ganha prêmio principal

Uma aposta simples em Manaus (AM) quebrou o “jejum” acumulado da loteria +Milionária na quarta-feira, 24, e alcançou o prêmio principal de R$ 249.094.227,14. A aposta acertou os seis números da sorte (10 - 19 - 20 - 42 - 43 - 44) e os dois trevos (3 - 4) do Concurso 166 .

O local da aposta vencedora, no estado do Amazonas, foi realizado na unidade lotérica “Loteria Vieira Alves”, um canal de venda físico.

+Milionária: jogo simples da modalidade custa R$ 6

Em nota, o presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas do Estado do Ceará (Sindiloce), Custódio Albano, chamou a atenção para o fato de que a aposta vencedora em Manaus foi um jogo simples, com valor estipulado de R$ 6.