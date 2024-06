Resultado da Loteca 1124 hoje (10/06/24); prêmio de R$ 200 mil

JOGO 1: FORTALEZA/CE 2 x 0 CRB/AL /COLUNA 1 JOGO 2: PORTUGAL 4 x 2 FINLANDIA / COLUNA 1 JOGO 3: ITALIA 0 x 0 TURQUIA / COLUNA DO MEIO JOGO 4: MIRASSOL/SP 3 x 0 GUARANI/SP/ COLUNA 1 JOGO 5: HUACHIPATO 0 x 1 GREMIO/RS/ COLUNA 2 JOGO 6: TOMAYAPO 0 x 2 INTERNACIONAL/RS/ COLUNA 2 JOGO 7: PAYSANDU/PA 2 x 0 AMERICA/MG/ COLUNA 1 JOGO 8: DINAMARCA 2 x 1 SUECIA/ COLUNA 1 JOGO 9: BELGICA 2 x 0 MONTENEGRO/ COLUNA 1 JOGO 10: FRANCA 3 x 0 LUXEMBURGO/ COLUNA 1 JOGO 11: ESPANHA 5 x 0 ANDORRA/ COLUNA 1 JOGO 12: JUVENTUDE/RS 1 x 0 ATLETICO/GO/ COLUNA 1 JOGO 13: CUIABA/MT 0 x 0 VITORIA/BA/ COLUNA DO MEIO JOGO 14: MEXICO 0 x 4 URUGUAI /COLUNA 2

Resultado Loteca de segunda (03/06/24): Concurso 1122



JOGO 1: DORTMUND (DEU) 0 X 2 REAL MADRID (SPA) - COLUNA 2

JOGO 2: GREMIO (BRA) 0 X 2 BRAGANTINO (BRA) - COLUNA 2

JOGO 3: VITORIA (BRA) 0 X 2 ATLETICO (BRA) - COLUNA 2

JOGO 4: BRUSQUE (BRA) 0 X 0 NOVORIZONTINO (BRA) - COLUNA DO MEIO

JOGO 5: CUIABA (BRA) 0 X 1 INTERNACIONAL (BRA) - COLUNA 2

JOGO 6: FLUMINENSE (BRA) 1 X 1 JUVENTUDE (BRA) - COLUNA DO MEIO

JOGO 7: CORINTHIANS (BRA) 0 X 1 BOTAFOGO (BRA) - COLUNA 2

JOGO 8: ATLETICO (BRA) 1 X 1 BAHIA (BRA) - COLUNA DO MEIO

JOGO 9: CRICIUMA (BRA) 1 X 2 PALMEIRAS (BRA) - COLUNA 2

JOGO 10: VASCO DA GAMA (BRA) 1 X 6 FLAMENGO (BRA) - COLUNA 2

JOGO 11: CHAPECOENSE (BRA) 1 X 1 VILA NOVA (BRA) - COLUNA DO MEIO

JOGO 12: FORTALEZA (BRA) 1 X 0 ATHLETICO (BRA) - COLUNA 1

JOGO 13: SAO PAULO (BRA) 2 X 0 CRUZEIRO (BRA) - COLUNA 1

JOGO 14: ITUANO (BRA) 0 X 1 AVAI (BRA) - COLUNA 2

Resultado Loteca de sexta (31/05/24): Concurso 1121



JOGO 1: SÃO PAULO 2 x 0 TALLERES/COLUNA 1

JOGO 2: ATLETICO/MG 4 x 0 CARACAS/ COLUNA 1

JOGO 3: JR BARRANQUILLA 0 x 0 BOTAFOGO/RJ/ COLUNA DO MEIO

JOGO 4: CORINTHIANS/SP 3 x 0 RACING/URU/ COLUNA 1

JOGO 5: AMAZONAS/AM 1 x 0 MIRASSOL/SP/ COLUNA 1

JOGO 6: FLAMENGO/RJ 3 x 0 MILLONARIOS/ COLUNA 1

JOGO 7: COQUIMBO UNIDO 1 x 1 BRAGANTINO/SP / COLUNA DO MEIO

JOGO 8: VILA NOVA/GO 0 x 4 PAYSANDU/PA/ COLUNA 2

JOGO 9: BOCA JUNIORS 4 x 0 NACIONAL POTOSI/ COLUNA 1

JOGO 10: FORTALEZA/CE 2 x 1 SPOR TRINIDENSE/ COLUNA 1

JOGO 11: FLUMINENSE/RJ 3 x 2 ALIANZA LIMA/ COLUNA 1

JOGO 12: PALMEIRAS/SP 0 x 0 SAN LORENZO/ COLUNA DO MEIO

JOGO 13: ATHLETICO/PR 0 x 1 AMELIANO/COLUNA 2

JOGO 14: CRUZEIRO/MG 1 x 0 UN CAT EQUADOR/ COLUNA 1

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Loteca?



Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.