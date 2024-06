Resultado da Loteca 1122 hoje (03/06/24); prêmio de R$ 200 mil

JOGO 1: SÃO PAULO 2 x 0 TALLERES/COLUNA 1 JOGO 2: ATLETICO/MG 4 x 0 CARACAS/ COLUNA 1 JOGO 3: JR BARRANQUILLA 0 x 0 BOTAFOGO/RJ/ COLUNA DO MEIO JOGO 4: CORINTHIANS/SP 3 x 0 RACING/URU/ COLUNA 1 JOGO 5: AMAZONAS/AM 1 x 0 MIRASSOL/SP/ COLUNA 1 JOGO 6: FLAMENGO/RJ 3 x 0 MILLONARIOS/ COLUNA 1 JOGO 7: COQUIMBO UNIDO 1 x 1 BRAGANTINO/SP / COLUNA DO MEIO JOGO 8: VILA NOVA/GO 0 x 4 PAYSANDU/PA/ COLUNA 2 JOGO 9: BOCA JUNIORS 4 x 0 NACIONAL POTOSI/ COLUNA 1 JOGO 10: FORTALEZA/CE 2 x 1 SPOR TRINIDENSE/ COLUNA 1 JOGO 11: FLUMINENSE/RJ 3 x 2 ALIANZA LIMA/ COLUNA 1 JOGO 12: PALMEIRAS/SP 0 x 0 SAN LORENZO/ COLUNA DO MEIO JOGO 13: ATHLETICO/PR 0 x 1 AMELIANO/COLUNA 2 JOGO 14: CRUZEIRO/MG 1 x 0 UN CAT EQUADOR/ COLUNA 1

Resultado Loteca de segunda (27/05/24): Concurso 1120



JOGO 1: Lyon 1 x 2 PSG - Coluna 2

JOGO 2: Argentinos Jr 1 x 0 River Plate - Coluna 1

JOGO 3: Real Madrid 0 x 0 Real Betis - Coluna do meio

JOGO 4: Sevilla 1 x 2 Barcelona - Coluna 2

JOGO 5: Náutico 4 x 1 Remo - Coluna 1

JOGO 6: Samp Corrêa 0 x 1 Botafogo - Coluna 2

JOGO 7: Boca Juniors 0 x 0 Talleres - Coluna do meio

JOGO 8: Guarani 0 x 0 Paysandu - Coluna do meio

JOGO 9: Ituano 2 x 0 Ponte Preta - Coluna 1

JOGO 10: Vila Nova 2 x 2 Brusque - Coluna do meio

JOGO 11: Bahia 0 x 0 CRB - Coluna do meio

JOGO 12: Sport 1 x 4 Fortaleza - Coluna 2

JOGO 13: Ceará 2 x 1 Chapecoense - Coluna 1

JOGO 14: Independiente 1 x 1 Velez Sarsfield - Coluna do meio

Resultado Loteca de quinta (23/05/24): Concurso 1119

JOGO 1: VASCO DA GAMA/RJ 3 X 3 FORTALEZA/CE/ COLUNA DO MEIO

JOGO 2: CASCAVEL/PR 0 X 0 HERCILIO LUZ/SC/ COLUNA DO MEIO

JOGO 3: BRAGANTINO/SP 3 X 0 SOUSA/PB/ COLUNA 1

JOGO 4: SERRA/ES 1 X 0 DEMOCRATA SL/MG/ COLUNA 1

JOGO 5: TEMPERLEY/ARG 1 X 1 RIVER PLATE/ COLUNA DO MEIO

JOGO 6: SPORT/ES 0 X 4 REAL NOROESTE/ES/ COLUNA 2

JOGO 7: ATALANTA BERGAMAS 3 X 0 BAYER LEVERKUSEN/ COLUNA 1

JOGO 8: ATLETICO/GO 4 X 2 BRUSQUE/SC/ COLUNA 1

JOGO 9: FLUMINENSE/RJ 2 X 0 SAMP CORREA/MA/ COLUNA 1

JOGO 10: SPORT/PE 1 X 0 ATLETICO/MG/ COLUNA 1

JOGO 11: VITORIA/BA 1 X 2 BOTAFOGO/RJ/ COLUNA 2

JOGO 12: CORINTHIANS/SP 2 X 1 AMERICA/RN/ COLUNA 1

JOGO 13: RIO BRANCO/ES 3 X 3 VILAVELHENSE/ES/ COLUNA DO MEIO

JOGO 14: AMAZONAS/AM 0 X 1 FLAMENGO/RJ/ COLUNA 2

Como apostar na Loteca?



Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.